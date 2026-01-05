China acuză SUA că amenință pacea în America Latină, după atacul asupra Venezuelei

Beijingul a transmis că acțiunile militare ale Statelor Unite reprezintă o amenințare directă la adresa păcii în America Latină, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian.

Oficialul a reafirmat poziția Chinei față de atacul american asupra Venezuelei și a cerut eliberarea imediată a președintelui Nicolas Maduro, scrie Al Jazeera.

Lin Jian a spus că China a menținut o comunicare și o cooperare constantă cu guvernul de la Caracas și a subliniat că Beijingul va rămâne un partener apropiat al statelor din America Latină, indiferent de evoluțiile internaționale.

Potrivit acestuia, relațiile Chinei cu regiunea se bazează pe respect reciproc și cooperare.

Totodată, purtătorul de cuvânt a precizat că autoritățile chineze nu au primit informații potrivit cărora cetățeni sau personal chinez ar fi fost afectați de atacul american.

China susține organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta situația din Venezuela și consecințele acțiunilor militare din zonă.

(sursa: Mediafax)