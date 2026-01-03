Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, femeia-cheie a regimului de la Caracas

Tatăl său era comerciant ambulant, iar copilăria sa s-a desfășurat într-un mediu marcat de lipsuri materiale. Familia s-a mutat ulterior la Caracas, unde Flores avea să-și construiască drumul profesional, scrie NDTV.

La Caracas, ea a studiat dreptul penal la o universitate privată. În perioada studenției, a lucrat cu jumătate de normă într-o secție de poliție, unde transcria declarații ale martorilor. După absolvire, a profesat timp de aproape zece ani ca avocat al apărării într-o firmă privată.

În plan personal, Cilia Flores a fost căsătorită anterior cu un detectiv de poliție, cu care are trei fii. Viața sa avea să se schimbe radical la finalul anilor ’80, odată cu evenimentele violente cunoscute sub numele de Caracazo, care i-au trezit, potrivit propriilor declarații, „conștiința revoluționară”.

Ascensiunea publică explică și cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, din punct de vedere politic. După tentativa de lovitură de stat a lui Hugo Chávez din 1992, Flores i-a trimis acestuia o scrisoare în care s-a oferit să-i fie avocată. Chávez a acceptat, iar relația profesională s-a transformat într-un parteneriat politic solid. Ulterior, Flores a ocupat funcții-cheie în stat, inclusiv poziții de rang înalt în sistemul judiciar și legislativ.

Criticii săi au numit-o „Lady Macbeth” a regimului chavist, acuzând-o de influență excesivă în deciziile politice, în timp ce ea s-a autodefinit drept „prima luptătoare revoluționară”.

Flores și Maduro s-au cunoscut în anii ’90, în interiorul mișcării chaviste. Relația lor a devenit publică treptat, iar în iulie 2013 s-au căsătorit oficial, la câteva luni după ce Maduro a preluat funcția de președinte.

De atunci, Cilia Flores este considerată una dintre cele mai influente persoane din cercul restrâns de putere de la Caracas, cu un rol activ în deciziile politice majore ale regimului.

(sursa: Mediafax)