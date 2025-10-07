Cine va conduce UNESCO. Duel între un arab și un african. Câștigătorul se va confrunta cu o gravă criză financiară

Cei doi candidați principali sunt Khaled el-Enany, profesor egiptean și fost ministru al turismului și al antichităților în Egipt, și Firmin Édouard Matoko, economist congolez cu experiență vastă în cadrul UNESCO, inclusiv în programele pentru școlarizarea refugiaților, potrivit AP.

SUA a retras finanțarea pentru UNESCO

Decizia finală va fi luată de Adunarea Generală a UNESCO, după ce Consiliul Executiv, reprezentând 58 dintre cele 194 de state membre, va vota luni pentru a recomanda unul dintre candidați.

Viitorul director va prelua conducerea unei agenții afectate de decizia de retragere a finanțării de către SUA, ceea ce va genera un deficit bugetar semnificativ. În plus, UNESCO se confruntă de mult timp cu critici legate de proasta gestionare și risipă are resurselor.

Cine sunt candidații

Khaled el-Enany este sprijinit de țările arabe și Uniunea Africană, fiind un posibil prim lider arab al UNESCO. El intenționează să se concentreze pe programele culturale și pe combaterea antisemitismului și a intoleranței religioase. Susținătorii săi consideră că lipsa experienței în cadrul ONU îi poate permite să ia decizii de reformă într-o manieră mai eficientă.

Firmin Matoko, în vârstă de 69 de ani, și-a dedicat cariera UNESCO, lucrând în zone post-conflict, precum Rwanda și El Salvador, și a promovat educația în taberele de refugiați din Somalia. Matoko spune că vrea să reducă tensiunile politice și să se concentreze pe soluții tehnice, fiind dispus să reducă locuri de muncă sau programe dacă situația financiară o impune.

Amândoi candidații intenționează să atragă fonduri private pentru a compensa pierderea finanțării din partea SUA și a altor state, în special din rândul țărilor BRICS. Matoko a subliniat că va face eforturi pentru ca Statele Unite să revină în UNESCO, ținând cont de criticile formulate de Washington.