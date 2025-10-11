Cine este viitoarea "Doamnă de Fier" a Japoniei? De la heavy metal la un lider politic tradiționalist

În vârstă de 64 de ani, Sanae Takaichi avea mereu la ea patru perechi de bețe de rezervă, în caz că se rupeau, potrivit presei japoneze, citate de CNN.

Spre deosebire de majoritatea fanilor heavy metal, care se liniștesc odată cu vârsta, ea este în continuare o entuziastă. Are o baterie electrică acasă și cântă melodii ori de câte ori este stresată, de obicei din cauza soțului ei.

„Cânt după ce el adoarme”, a glumit ea într-un interviu recent acordat unui influencer japonez.

Aceeași energie debordantă a caracterizat ascensiunea ei politică constantă, deși neconvențională.

Provocări politice

Conservatoare convinsă și parlamentar de lungă durată, Sanae Takaichi a câștigat președinția partidului de guvernământ din Japonia pe 4 octombrie 2025, devenind prima femeie care a obținut această funcție, după a treia încercare. Dar, având în vedere perspectivele incerte ale coaliției sale și slăbirea partidului din cauza scandalurilor și a frustrării alegătorilor, drumul ei către cea mai înaltă funcție din Japonia este departe de a fi asigurat.

La câteva zile după ce a câștigat conducerea Partidului Liberal Democrat (LDP), o victorie care, în mod normal, i-ar fi garantat funcția de premier, Takaichi a suferit un eșec neașteptat. Partenerul vechi de coaliție al LDP, Komeito, a anunțat că nu se va alătura unui guvern condus de ea, invocând neîncrederea persistentă față de scandalul fondului secret al LDP. Această ruptură o obligă pe Takaichi să se străduiască să obțină suficient sprijin parlamentar pentru a forma o administrație stabilă.

Chiar dacă va deveni prima femeie prim-ministru al Japoniei, ea va moșteni multe provocări.

Takaichi a susținut de mult timp politici conservatoare, bazate pe idealuri naționaliste și tradiționaliste. Victoria ei, un triumf surprinzător în sistemul politic profund patriarhal al Japoniei, semnalează alegătorilor deziluzionați ai PLD că conservatorismul tradițional este prezent. Membru proeminent al grupului de lobby ultranaționalist Nippon Kaigi, ea promovează educația patriotică. De asemenea, ea a susținut revizuirea Constituției pacifiste a Japoniei, în special a Articolului 9, prin care țara renunță la război și interzice forțele militare.

Margaret Thacher, idolul politic

Spre deosebire de mulți dintre colegii săi bărbați, Takaichi nu provine dintr-o dinastie politică. S-a născut în prefectura Nara, tatăl ei lucrând pentru o companie auto, iar mama fiind ofițer de poliție. Înainte de a intra în politică, ea a fost stagiară pentru o congresmenă democrată americană și comentator TV, „purtând fuste mini, conducând motociclete și prezentându-se într-un mod vivace, neconvențional, care contrasta puternic cu comentatorii tipici mai în vârstă”, a povestit Hajime Kidera, profesor la Facultatea de Științe Politice și Economice a Universității Meiji, pentru CNN.

Dar Takaichi a renunțat la motocicleta ei Kawasaki Z400GP după ce a devenit parlamentar, în 1993, la vârsta de 32 de ani, pentru a evita accidentele care i-ar fi putut împiedica activitatea.

Prima sa experiență în politică a fost ca parlamentar independent. În acea perioadă, și-a cunoscut hair stilistul care i-a aranjat părul în următoarele trei decenii. Yukitoshi Arai a declarat pentru CNN că, încă de la început, Takaichi aspira să fie ca Margaret Thatcher.

Când Arai a aflat că Takaichi a câștigat conducerea PLD, a spus: „Am fost atât de fericit încât mi s-a făcut pielea de găină”. El și-a amintit cu drag cum, după primele lupte politice, Takaichi s-a alăturat LDP în 1996. „Am decis să exprimăm hotărârea ei reînnoită prin coafura ei, și i-am tăiat părul scurt”, a spus el. Astfel s-a născut iconica „tunsoare Sanae” – elegantă, precisă și practică pentru o politiciană ocupată.

De când s-a alăturat LDP, Takaichi a fost realeasă de nouă ori. A deținut mai multe funcții în cabinet, inclusiv în domeniul egalității de gen și al problemelor demografice, și a prezidat Consiliul de Cercetare Politică al partidului. Cel mai recent, a ocupat funcția de ministru al securității economice în administrația lui Fumio Kishida.

Motivul inedit pentru care s-a căsătorit

Takaichi s-a măritat în 2004. Într-un interviu recent, ea a spus că a acceptat să se căsătorească cu un coleg deputat din LDP, fără să fi ieșit vreodată la o întâlnire.

El i-a cerut mâna la telefon, spunându-i că o urmărea „de ceva vreme”. Îndrăzneala lui și imprudența ei ar putea surprinde pe unii. Dar soțul ei era o partidă bună, a spus ea. Este bucătar profesionist.

„Mi-a spus: «Nu va trece nici măcar o zi fără să mănânci mâncare bună». Așa că am făcut pasul”, a râs ea, recunoscând că nu se pricepe prea bine la gătit.

