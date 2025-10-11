Colaborare militară SUA-Qatar. Doha construiește o unitate militară pe o bază aeriană americană

Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Trump a semnat un decret prin care promite să apere acest stat din Golf împotriva atacurilor, în urma loviturilor aeriene israeliene care l-au vizat pe liderul Hamas din Doha.

„Semnăm un acord privind construirea unei baze aeriene emirateze pe baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a declarat Pete Hegseth la Pentagon, alături de ministrul apărării qatarez, șeicul Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

Această bază „va găzdui un contingent de avioane F-15 qatareze și piloți pentru a consolida antrenamentul nostru comun”, a subliniat el. Potrivit site-ului său web, baza aeriană Mountain Home găzduiește în prezent o escadrilă de avioane de vânătoare din Singapore.

Pete Hegseth a mulțumit, de asemenea, Qatarului pentru „rolul considerabil” pe care l-a jucat ca mediator în negocierile care au dus la un acord între Israel și Hamas, precum și pentru ajutorul acordat în eliberarea unui cetățean american din Afganistan. Ministrul qatarez a salutat „parteneriatul solid și durabil” și „relațiile strânse în domeniul apărării” dintre cele două țări.

Baza aeriană Al Udeid din Qatar este cea mai mare construcție militară a Washingtonului din Orientul Mijlociu.

Relațiile strânse dintre Trump și liderii din Qatar au stârnit nedumeriri, în special din cauza cadoului oferit președintelui american, un Boeing 747 destinat să fie folosit ca avion prezidențial, potrivit Le Figaro.

Deși acest proiect de instalare a Qatarului în Idaho pare să fi fost în pregătire încă din mandatul democratului Joe Biden, acordul a stârnit îngrijorări, în special din partea Laurei Loomer, o figură a extremei drepte americane, aliată a lui Donald Trump.