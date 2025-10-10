UE alocă 11,5 milioane de euro pentru fermierii români afectați de vremea extremă

Comisia Europeană va acorda României 11,5 milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor afectați de condițiile meteorologice extreme, parte dintr-un pachet total de 50 de milioane de euro destinat mai multor state membre.

Potrivit unui comunicat al CE, fondurile provin din rezerva pentru agricultură și vizează sectoarele fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor, afectate recent de daune semnificative cauzate de vremea nefavorabilă.

În urma aprobării de către statele membre, alocările exacte pentru țările vizate sunt: 11,5 milioane de euro pentru România, 7,4 milioane pentru Bulgaria, 10,8 milioane pentru Ungaria, 4,2 milioane pentru Letonia, 1,1 milioane pentru Lituania și 14,8 milioane pentru Polonia.

Țările beneficiare au posibilitatea de a suplimenta acest sprijin cu până la 200% prin fonduri naționale, oferind astfel un impuls suplimentar agricultorilor afectați.