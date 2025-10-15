Comisia Europeană propune extinderea iniţiativei unui "zid antidronă" în UE

Propunerea pentru o "Iniţiativă europeană de apărare împotriva dronelor" mai largă va fi inclusă într-o "foaie de parcurs de pregătire pentru apărare" ce urmează să fie prezentată joi de Comisia Europeană, au spus sursele sub protecţia anonimatului.



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un "zid antidronă" după ce aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei luna trecută.



Oficiali ai Comisiei au spus că ideea vizează contracararea unor incursiuni viitoare prin construirea unei reţele de senzori, sisteme electronice de bruiaj şi arme, de la statele baltice până la Marea Neagră.



Statele din Europa de Est şi-au exprimat sprijinul pentru propunere, însă ţările din sudul şi vestul Europei au afirmat că aceasta ignoră ameninţările reprezentate de drone în partea lor de continent.



Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a sugerat marţi că o schimbare este în curs de pregătire, folosind atât denumirea veche, cât şi cea nouă a proiectului într-un discurs la o conferinţă de apărare desfăşurată la Bruxelles.



"Propunem zidul european antidronă... Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor, o reţea antidronă pentru a proteja întreaga Europă şi alte proiecte emblematice de apărare", a spus el. AGERPRES

