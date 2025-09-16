Comisie ONU: Acțiunile Israelului în Gaza echivalează cu un genocid

Israelul comite genocid în Gaza, susține o comisie a ONU. Raportul susține că „este clar că există intenția de a distruge palestinienii din Gaza” și spune că acțiunile Israelului îndeplinesc criteriile stabilite pentru definirea unui genocid, potrivit Sky News.

Acuzația de genocid este formulată de Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat.

Comisia, care studiază conduita Israelului după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, a concluzionat că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte prevăzute în Convenția privind genocidul.

Este prima dată când o astfel de acuzație explozivă este făcută public de către un organism ONU. Israelul nu a cooperat cu ancheta susținând că este părtinitoare și nepotrivită scopului său.

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că aproape 65.000 de palestinieni au murit de la începutul războiului.

(sursa: Mediafax)