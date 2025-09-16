x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Comisie ONU: Acțiunile Israelului în Gaza echivalează cu un genocid

Comisie ONU: Acțiunile Israelului în Gaza echivalează cu un genocid

de Redacția Jurnalul    |    16 Sep 2025   •   13:30
Comisie ONU: Acțiunile Israelului în Gaza echivalează cu un genocid
Sursa foto: Hepta

Acțiunile Israelului în Gaza echivalează cu un genocid, susține o comisie a ONU. Este prima dată când o astfel de acuzație este făcută în public de către un organism ONU.

Israelul comite genocid în Gaza, susține o comisie a ONU. Raportul susține că „este clar că există intenția de a distruge palestinienii din Gaza” și spune că acțiunile Israelului îndeplinesc criteriile stabilite pentru definirea unui genocid, potrivit Sky News.

Acuzația de genocid este formulată de Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat.

Comisia, care studiază conduita Israelului după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, a concluzionat că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte prevăzute în Convenția privind genocidul.

Este prima dată când o astfel de acuzație explozivă este făcută public de către un organism ONU. Israelul nu a cooperat cu ancheta susținând că este părtinitoare și nepotrivită scopului său.

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că aproape 65.000 de palestinieni au murit de la începutul războiului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: genocid Israel gaza onu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri