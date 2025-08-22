Companiile United și Delta, date în judecată: au vândut locuri la „fereastră” fără fereastră

O firmă de avocatură din New York a intentat procesele sub forma unor acțiuni colective în numele tuturor pasagerilor care susțin că nu ar fi ales sau plătit mai mult pentru locurile rezervate dacă ar fi știut că acestea nu includ geam.

„Am primit o mulțime de solicitări din partea pasagerilor care se simt lezați de această practică și care doresc să se alăture proceselor”, a declarat firma Greenbaum Olbrantz într-un comunicat. „Este normal ca oamenii să fie supărați. Majoritatea americanilor zboară cu una dintre aceste companii aeriene la un moment dat și o mare parte dintre ei doresc sau au nevoie de un loc la fereastră și plătesc bani buni pentru acest privilegiu.”

Atât Delta, cât și United au refuzat să comenteze, invocând litigiile pendinte.

Procesul împotriva Delta Air Lines afirmă că, atunci când Nicholas Meyer, rezident în New York, a ajuns la rândul nr. 23 pentru un zbor către California la începutul acestei luni, a descoperit că locul pe care l-a cumpărat era lângă un perete gol.

În niciun moment din procesul de selectare a locurilor, Delta nu l-a avertizat că 23F era un loc la fereastră fără fereastră, potrivit lui Meyer, unul dintre principalii reclamanți.

Alaska Airlines și American Airlines vând, de asemenea, astfel de locuri, dar dezvăluie informația atunci când clienții își aleg locurile, afirmă procesele.

Procesele susțin că United și Delta erau de mult timp la curent cu plângerile consumatorilor postate pe rețelele sociale cu privire la locurile fără geamuri, dar au continuat să perceapă taxe suplimentare pentru locurile la geam fără geamuri.

Procesul intentat companiei Delta include capturi de ecran ale unora dintre aceste reclamații.

„Harta locurilor nu ar trebui să ia în considerare acest bonus și nici să le numească locuri la geam... De fapt, spațiul pentru picioare este MAI MIC și nu există avantaje”, a scris un client Delta într-o postare pe Reddit.

Acțiunile colective propuse solicită despăgubiri de milioane de dolari de la fiecare companie aeriană.

(sursa: Mediafax)