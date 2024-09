Comunitatea de haitieni din SUA îi cere lui Trump să înceteze să mai spună minciuni

Revoltaţi, haitienii din Little Haiti din Miami au declarat pentru agenţia de presă spaniolă că Trump şi partenerul său de tandem, senatorul de Ohio JD Vance, candidat la postul de vicepreşedinte al SUA, trebuie să înceteze să mai spună "acele minciuni periculoase" care doar încearcă să-i demonizeze.



Aşezată în faţa unei case colorate, lângă o dubă în care vinde haine, Yolande Fertil, 75 de ani, clatină din cap fără încetare din cauza disconfortului pe care i-l produc cuvintele lui Trump.



"În Springfield (Ohio), oamenii care au sosit mănâncă câinii, mănâncă pisicile, mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo", a spus magnatul din New York în dezbaterea sa de marţi cu vicepreşedinta şi candidata democrată la preşedinţia SUA, Kamala Harris.



"Este greşit, greşit, greşit. Noi, haitienii, suntem supăraţi", spune Fertil, care pe 5 noiembrie urmează să o voteze "pe democrată".



Privind la nişte pisici care beau apă într-o frizerie din zonă, unul dintre lucrătorii de acolo îşi duce mâna la cap neîncrezător, fără chef de vorbă.



Unul dintre clienţi, care nu vrea să-şi dea numele, este convins că Trump "nu respectă nicio ţară şi pe nimeni şi face doar politică". "Nu vrea ca ei să voteze pentru Kamala", spune el, explicând că republicanul incită la rasism.



În timp ce curăţă podelele la First Interdenominational Haitian Church, Virginia Francois declară pentru EFE că este vorba despre o chestiune de respect. "Respectă oamenii, astfel încât oamenii să te respecte", exclamă ea.





Demonizarea migranţilor





Pentru Paul Christian Namphy, director politic al Family Action Network Movement (FANM), este "foarte grav" că Trump a repetat aceste minciuni într-o dezbatere "pentru cea mai înaltă funcţie din ţară, în faţa întregii naţiuni".



Sunt "cuvinte insultătoare, urâte, ne demonizează comunitatea", spune activistul de la una dintre cele mai mari organizaţii haitiene din Florida, amintind că această teorie a conspiraţiei împotriva haitienilor este ceva mai veche.



"Este un plan de demonizare şi criminalizare nu numai a comunităţii haitiene, ci a tuturor comunităţilor de imigranţi şi este, de asemenea, un atac împotriva persoanelor de culoare în general", a declarat el pentru EFE. "Când îl ascultăm pe Elon Musk (proprietarul reţelei X care a distribuit minciuna - n.r.), când îl ascultăm pe JD Vance, pentru noi este o insultă", reiterează el.



Potrivit EFE, minciunile lui Trump par să creeze probleme în Springfield (Ohio), unde aproximativ 10.000 de haitieni s-au stabilit în ultimii ani şi care a înregistrat ameninţări cu bombă în ultimele două zile în şcoli şi birouri publice.



Deşi oficial nu a fost stabilită nicio legătură între declaraţiile lui Trump şi incidentele din Springfield, primarul localităţii, Rob Rue, a cerut "ajutor, nu ură".



Directorul politic al FANM regretă că haitienii sunt victime ale rasismului în state precum Ohio şi Indiana, unde au ajuns în ultimii ani, aparent din cauza nevoii acestor state de forţă de muncă.



"Din păcate", subliniază el, în aceste state există mult rasism care are legătură, printre altele, cu teoria conspiraţiei privind Marea Înlocuire, cu argumentul că migranţii "continuă să sosească pentru a deveni majoritari" în SUA.



Majoritatea migranţilor haitieni locuiesc în sudul statului Florida, dar există comunităţi mici de haitieni în state precum New York, Massachusetts, Georgia, Pennsylvania şi California.



Cuvintele inacceptabile şi disperate ale lui Trump, pe de-o parte, şi o chestiune fundamentală pentru ei, cum ar fi deportările, pe de altă parte, "vor afecta cu siguranţă votul" acestei comunităţi, subliniază Namphy.



'Trebuie să ştim cine ne promovează interesele (...) trebuie să respingem ura, dezbinarea, rasismul şi minciunile'', subliniază el.



Mai ales în Georgia, stat cu un rol decisiv în lupta politică americană, haitienii pot avea un rol important în scrutinul din 5 noiembrie.