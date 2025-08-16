Bărbați, condamnați la biciuire publică pentru relații sexuale

Cei doi, cu vârstele de 20 și 21 de ani, au fost arestați în aprilie, după ce localnicii i-au văzut intrând în aceeași toaletă din parcul Taman Sari din Banda Aceh și au raportat acest lucru poliției Sharia, care patrula zona. Poliția a intrat în toaletă și i-a surprins pe bărbați sărutându-se și îmbrățișându-se, ceea ce instanța a considerat un act sexual.

Aceh este considerată mai devotată decât alte zone din Indonezia, unde musulmanii sunt majoritari, și este singura provincie care are voie să aplice o versiune a legii islamice Sharia.

Verdictul de luni a fost a cincea dată când Aceh a condamnat persoane la biciuirea publică pentru homosexualitate, de când legea islamică a fost aplicată în 2015, ca o concesie făcută de Guvern pentru a pune capăt unei lungi rebeliuni separatiste.

Codul penal național al Indoneziei nu reglementează homosexualitatea, iar guvernul central nu are puterea să anuleze legea Sharia din Aceh.

