Bărbați, condamnați la biciuire publică pentru relații sexuale

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   20:00
O instanță din provincia conservatoare Aceh, din Indonezia, a condamnat doi bărbați la câte 80 de lovituri de bici în public, după ce poliția religioasă islamică i-a prins implicați în ceea ce instanța a considerat acte sexuale, potrivit AP.

Cei doi, cu vârstele de 20 și 21 de ani, au fost arestați în aprilie, după ce localnicii i-au văzut intrând în aceeași toaletă din parcul Taman Sari din Banda Aceh și au raportat acest lucru poliției Sharia, care patrula zona. Poliția a intrat în toaletă și i-a surprins pe bărbați sărutându-se și îmbrățișându-se, ceea ce instanța a considerat un act sexual.

Aceh este considerată mai devotată decât alte zone din Indonezia, unde musulmanii sunt majoritari, și este singura provincie care are voie să aplice o versiune a legii islamice Sharia.

Verdictul de luni a fost a cincea dată când Aceh a condamnat persoane la biciuirea publică pentru homosexualitate, de când legea islamică a fost aplicată în 2015, ca o concesie făcută de Guvern pentru a pune capăt unei lungi rebeliuni separatiste.

Codul penal național al Indoneziei nu reglementează homosexualitatea, iar guvernul central nu are puterea să anuleze legea Sharia din Aceh.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: relatii sexuale indonezia biciuire
