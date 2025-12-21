Cozi uriașe în Arabia Saudită: Ce se vinde în magazinul în care s-au înghesuit rezidenții bogați

Arabia Saudită a extins accesul la singurul magazin din țară care comercializează alcool. Fără a face anunțuri publice, autoritățile locale au decis să permită rezidenților străini bogați să cumpere băuturi alcoolice.

Chiar dacă nu a existat un anunț oficial, vestea s-a răspândit rapid, iar acum se pot vedea cozi lungi de mașini și oameni la magazin, potrivit AP. Acesta nu este marcat și se află în Cartierul diplomatic al capitalei saudite, Riyadh.

Magazinul s-a deschis în ianuarie 2024 pentru diplomații non-musulmani. Noile reguli permit aqcum străinilor non-musulmani care dețin rezidență premium să cumpere alcool. Permisul de rezidență special se acordă străinilor cu anumite abilități, investitorilor și antreprenorilor.

Arabia Saudită, țara care găzduiește cele mai importante locuri sfinte ale musulmanilor, a interzis alcoolul la începutul anilor 1950. Regele Abdulaziz, monarhul fondator al Arabiei Saudite, a interzis vânzarea după un incident din 1951, când unul dintre fiii săi, prințul Mishari, s-a îmbătat și a folosit o pușcă pentru a-l ucide pe viceconsulul britanic Cyril Ousman la Jeddah.

Magazinul nemarcat seamănă cu duty-free. Nu se știe cine este proprietarul, iar securitatea este strictă. Fiecare vizitator este atent verificat pentru a se stabili dacă este eligibil. De asemenea, se fac percheziții corporale iar telefoanele și camerele foto sunt interzise în interior, personalul inspectând chiar și ochelarii pentru a-i depista pe cei cu IA. Prețurile sunt ridicate, iar oferta de bere și vin este limitată, au relatat unii clienți care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Alcoolul rămâne interzis pentru publicul larg din Arabia Saudită. Magazinul din Riyadh este văzut ca o modalitate de a testa cu prudență efectele vânzării controlate de alcool. Conducătorul de facto al Arabiei Saudite, Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman, și tatăl său, Regele Salman, au adoptat o strategie de liberalizare a regatului, având ca scop atragerea turismului, stimularea afacerilor internaționale și reducerea dependenței economice de petrolul brut.

Regatul, care aderă la legea islamică Sharia, a deschis cinematografe, a permis femeilor să conducă și a găzduit festivaluri de muzică. Totuși, discursul politic și disidența rămân strict incriminate, putând fi pedepsite cu moartea.