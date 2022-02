Criza ucraineană: Olaf Scholz, Andrzej Duda şi Emmanuel Macron vor continuarea negocierilor cu Rusia

"Scopul nostru comun este să evităm producerea unui război în Europa. Mobilizarea trupelor ruse în apropierea Ucrainei este foarte îngrijorătoare. Evaluările noastre asupra situaţiei sunt identice, la fel şi poziţiile noastre. O nouă lezare a integrităţii teritoriale a Ucrainei este inacceptabilă şi ar atrage consecinţe extinse, la nivel politic, economic, în materie de securitate şi din punct de vedere geostrategic. Ieri am discutat la Washington şi cu preşedintele Statelor Unite şi am fost în totalitate de acord. Iar astăzi, în cadrul reuniunii Triunghiului Weimar, am stabilit că eforturile noastre trebuie să se concentreze pe detensionarea acestei crize. Sunt necesare negocieri şi trebuie să găsim o soluţie", a afirmat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, conform unui comunicat publicat pe site-ul Guvernului de la Berlin şi vizualizat de MEDIAFAX.

"Este foarte important ca acum, în acest moment, să ne reunim şi să facem un schimb de puncte de vedere despre întâlnirile recente. Este foarte important să căutăm o soluţie la această situaţie foarte dificilă", a declarat, la rândul său, preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cărui ţară exercită în prezent Preşedinţia Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

"Este sarcina noastră să susţinem aplicarea reglementărilor internaţionale şi să apărăm integritatea teritorială a ţărilor, inclusiv a ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau NATO. Sunt aliaţii noştri. Ucraina este o ţară care vrea să fie independentă şi suverană", a subliniat Andrzej Duda.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a afirmat că eforturile diplomatice vor continua. "În primul rând, este vorba despre evitarea unui război. Pacea şi stabilitatea continentului european sunt cele mai mari comori pe care le avem. Este datoria noastră să facem tot posibilul pentru a le păstra. În al doilea rând, trebuie să apărăm permanent unitatea Europei şi a alianţelor noastre. În al treilea rând, trebuie să susţinem principiile pe care le-am dezvoltat în Europa în ultimii 30 de ani, suveranitatea statelor şi integritatea teritorială. Este vorba despre protejarea valorilor noastre. Trebuie să găsim modalităţi de continuare a dialogului important cu Rusia în diverse formate. În următoarele zile şi săptămâni, vom purta discuţii în Formatul Normandia. Acesta este cadrul politic pentru soluţionarea crizei din Ucraina", a declarat Emmanuel Macron. Formatul Normandia include Rusia, Ucraina, Franţa şi Germania.

"Am vorbit ieri pe larg cu preşedintele Vladimir Putin, iar astăzi cu preşedintele Volodimir Zelenski. Cancelarul Germaniei va merge la Kiev săptămâna viitoare, iar apoi la Moscova. Între timp, consilierii noştri vor avea o întâlnire importantă", a subliniat Emmanuel Macron referindu-se la o reuniune a consilierilor politici ai liderilor din Franţa, Germania, Rusia şi Ucraina.

"Dialogul şi asumarea responsabilităţilor de către toate părţile implicate, aşa cum au subliniat preşedinţii Putin şi Zelenski, reprezintă singura modalitate care să ne permită să asigurăm pacea în Ucraina. (...) Pe de altă parte, încă există eforturi ale NATO şi Statelor Unite. Chiar şi pentru noi, europenii, sunt necesare elemente ale garanţiilor de securitate. Au apărut noi abordări în ultimele zile. Vreau să continuăm eforturile în acest sens. Vom continua să pledăm pentru dialog, dar vom respecta principiile şi valorile noastre şi, bineînţeles, vom rămâne uniţi", a insistat preşedintele Franţei.

(sursa: Mediafax)