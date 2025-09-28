x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Criză umanitară de proporții în Gaza. Peste 66.000 de palestinieni au fost uciși. 90% din populație strămutată

Criză umanitară de proporții în Gaza. Peste 66.000 de palestinieni au fost uciși. 90% din populație strămutată

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   16:20
Criză umanitară de proporții în Gaza. Peste 66.000 de palestinieni au fost uciși. 90% din populație strămutată
Sursa foto: Hepta/Gaza

Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat, duminică, uciderea a peste 66.000 de palestinieni în războiul Israel-Hamas.

În raportul zilnic, autoritățile au precizat că bilanțul a ajuns la 66.005 decese, iar alte 168.162 persoane au fost rănite de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, potrivit AP. În ultimele 24 de ore, 79 de decese au fost înregistrate în spitale.

Ofensiva militară israeliană continuă în Gaza, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu se află la Washington, unde urmează să se întâlnească, luni, cu președintele SUA, Donald Trump.

Operațiunile Israelului au distrus vaste zone din Gaza, au strămutat aproximativ 90% din populație și au provocat o criză umanitară catastrofală, cu experți care avertizează că orașul Gaza se confruntă cu foamete.

Ministerul Sănătății, parte a administrației conduse de Hamas, nu face diferența între civili și combatanți în statisticile sale, dar estimează că femeile și copiii reprezintă aproximativ jumătate dintre victime. ONU și numeroși experți independenți consideră aceste cifre drept o evaluare credibilă a pierderilor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: onu razboi gaza hamas Israel
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri