Cu cine s-a întâlnit Mirabela Grădinaru în SUA? Accent pe parteneriatul educațional cu Washingtonul

În acest context, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Lisa Choate, președinta American Councils for International Education, instituție care derulează programe de schimb educațional, precum FLEX și FLEX Abroad, dar și inițiative de formare profesională pentru sectorul public și privat.

La discuții au participat oficiali americani și membri ai delegației române, printre care ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, rectorul Remus Pricopie, precum și consilieri prezidențiali.

România, aliat-cheie al SUA în Europa

În cadrul întâlnirii, Lisa Choate a subliniat importanța relației bilaterale, declarând că România este „unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii în Europa”. Aceasta a evidențiat rolul programelor educaționale în formarea viitorilor lideri din domenii precum diplomația, securitatea sau administrația publică.

Potrivit oficialului american, implicarea României în cofinanțarea programului FLEX Abroad transmite un semnal clar privind angajamentul față de parteneriatul strategic cu Washingtonul.

„Investim în viitorul alianței”

La rândul său, Mirabela Grădinaru a pus accent pe dimensiunea umană a relației dintre cele două state, arătând că parteneriatul româno-american este construit pe încredere și experiențe directe.

„Nu doar finanțăm un schimb de experiență, investim în viitorul alianței”, a declarat aceasta, subliniind că absolvenții programelor educaționale devin, în timp, persoane relevante în instituțiile statului și în societate.

Aceasta a mai evidențiat și deschiderea pentru extinderea colaborării în domenii actuale, precum protejarea tinerilor în fața riscurilor asociate dependenței de tehnologie.

Dialog extins cu tineri din programe internaționale

Mirabela Grădinaru a participat și la o simulare de diplomație internațională, organizată cu participarea a peste 100 de liceeni din întreaga lume, în cadrul programului Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES), finanțat de guvernul Statelor Unite.

Evenimentul a evidențiat rolul programelor educaționale în promovarea dialogului intercultural și în formarea unei noi generații de lideri cu experiență internațională.

O delegaţie oficială a României participă la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor la Washington D.C., organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, care i-a transmis o invitaţie Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit stiripesurse.ro.