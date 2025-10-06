Cursa înarmării. Kim Jong Un a inspectat cel mai mare distrugător al Coreei de Nord, echipat cu arme nucleare

Dezvăluit în premieră în luna aprilie 2025, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone al Coreei de Nord echipat cu rachete nucleare, potrivit agenției oficiale KCNA care este citată de Le Figaro.

„Lansarea acestei nave reprezintă o demonstrație clară a dezvoltării forțelor armate, bazate pe doctrina Juche. Capacitățile formidabile ale marinei trebuie folosite pentru a descuraja, contracara și pedepsi provocările împotriva suveranității statului”, a declarat Kim Jong Un în timpul vizitei.

Coreea de Nord deține în prezent două nave de război de acest tip, ambele finalizate în 2025. Kim Jong Un a anunțat intenția de a construi un nou distrugător identic până în octombrie 2026, pentru a consolida puterea navală a țării.

Armata sud-coreeană a transmis că nava ar fi putut fi dezvoltată cu asistență tehnologică din partea Rusiei, posibil în schimbul trimiterii de soldați nord-coreeni pe frontul din Ucraina.