Cursa înarmării. SUA rămân în urma Rusiei și Chinei în cursa pentru rachetele hipersonice

Evaluarea arată o diferență critică în capacitățile militare ale Statelor Unite, în timp ce Rusia desfășoară rachete hipersonice împotriva Ucrainei, iar China își dezvoltă rapid propriul arsenal.

Analiza, realizată de un grup care include foști înalți oficiali americani din domeniul apărării și al energiei nucleare, îndeamnă Washingtonul să accelereze dezvoltarea și să revizuiască producția pentru a reduce decalajul.

Raportul evaluează racheta rusă Kinzhal, care a fost utilizată împotriva Ucrainei, împreună cu sistemele Tsirkon și Avangard. De asemenea, analizează capacitățile Chinei în materie de rachete, inclusiv DF-17 și DF-26.

Se preconizează că Rusia va fabrica aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie în 2025, din clasele de croazieră, balistice și hipersonice, potrivit serviciilor de informații militare ale Ucrainei (HUR).

SUA dezvoltă mai multe rachete, printre care o rachetă hipersonică cu rază lungă de acțiune, arma convențională de atac rapid, arma de răspuns rapid lansată din aer și racheta de croazieră hipersonică de atac.

Rachetele hipersonice se deplasează cu viteze care depășesc Mach 5 ( 6.200 kilometri pe oră), acoperind distanțe lungi în câteva secunde, ceea ce poate face ineficiente sistemele tradiționale de interceptare.

Sistemele de apărare, inclusiv armele terminale de mare altitudine și sistemele de apărare aeriană Patriot, pot fi copleșite de focul de baraj, iar reînnoirea lor este prea costisitoare, potrivit The Kyiv Independent.

Sistemul Patriot, o platformă de rachete sol-aer fabricată în SUA, este recunoscut pe scară largă pentru detectarea, urmărirea și interceptarea cu precizie ridicată a aeronavelor, rachetelor de croazieră și balistice.

Studiul a apărut pe fondul unor rapoarte potrivit cărora Administrația Trump dezvoltă programe de apărare costisitoare, cum ar fi un scut antirachetă în valoare de 175 de miliarde de dolari, cunoscut sub numele de „Golden Dome”.

Statele Unite au concluzionat recent că sunt în urmă față de Rusia și în ceea ce privește producția de drone. Washingtonul a prezentat o dronă de luptă ieftină, menită să rivalizeze cu dronele de atac de tip Shahed, proiectate de Iran.