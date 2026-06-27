O mamă și-a sacrificat viața pentru a-și salva fiica în cutremurele devastatoare din Venezuela. Mesajul sfâșietor al soțului a emoționat o lume întreagă

„Cum îi voi spune că ai murit ca să o salvezi?” Mesajul care a făcut milioane de oameni să plângă după tragedia din Venezuela

O tragedie cutremurătoare petrecută în Venezuela a impresionat oameni din întreaga lume. Andrea, soția fotbalistului venezuelean Héctor Bello, și-a pierdut viața în timpul cutremurelor devastatoare care au lovit țara, însă înainte de a muri a reușit să-și salveze fiica de numai câțiva ani. Povestea dramatică, relatată chiar de soțul ei pe rețelele sociale, a devenit simbolul iubirii și al sacrificiului matern în mijlocul unuia dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a Venezuelei, potrivit BBC.

O mamă și-a salvat copilul cu prețul propriei vieți

Potrivit informațiilor publicate de presa venezueleană și confirmate de fotbalistul Héctor Bello pe Instagram, Andrea se afla împreună cu fiica lor în momentul în care cele două cutremure puternice au lovit zona capitalei Caracas.

În haosul provocat de prăbușirea clădirii în care locuia familia, femeia a făcut gestul suprem. Și-a protejat copilul până în ultima clipă, reușind să-i salveze viața, însă ea nu a mai putut fi salvată de echipele de intervenție.

Mesajele publicate ulterior de Héctor Bello au emoționat mii de oameni și au fost distribuite masiv pe rețelele sociale.

„Îi voi spune povestea despre cum ai salvat-o, iubirea mea. Îi voi spune că ți-ai dat viața pentru fiica noastră, că ai fost o femeie curajoasă care nu a abandonat-o nici măcar în ultimele clipe ale vieții tale”, a scris fotbalistul.

Fiica fotbalistului a supraviețuit

După tragedie, Héctor Bello s-a deplasat de urgență la Caracas, unde fiica sa fusese transportată la spital.

Sportivul a transmis că atât fetița, cât și mătușa acesteia au supraviețuit și primesc îngrijiri medicale.

„Fiica mea și mătușa ei sunt bine. Nu vor fi externate astăzi și vor rămâne internate. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat în această durere imensă”, a transmis acesta într-o altă postare.

Într-un mesaj care a impresionat profund opinia publică, fotbalistul și-a exprimat neputința în fața tragediei.

„Cum îi voi explica fiicei tale că ți-ai pierdut viața pentru a o salva pe ea și că eu nu am fost acolo să pot face ceva? Cum îi voi explica? Dă-mi putere acum.”

Confirmarea tragediei

Organizația venezueleană dedicată promovării fotbalului local, Cumaná de Campeones, a confirmat moartea soției lui Héctor Bello.

Reprezentanții acesteia au anunțat că Andrea a fost găsită fără viață sub dărâmăturile clădirii prăbușite în urma cutremurului.

În același timp, au precizat că fiica familiei a supraviețuit miraculos colapsului imobilului în care locuiau.

Și postul american de televiziune în limba spaniolă Univision a relatat despre tragedia familiei Bello.

Bilanțul victimelor continuă să crească

Drama familiei Bello este doar una dintre sutele de povești care ies la iveală după seria de cutremure devastatoare produse în Venezuela.

Operațiunile de salvare continuă fără întrerupere, iar echipele de intervenție încearcă să găsească supraviețuitori printre mormanele de beton.

Potrivit celui mai recent bilanț, cel puțin 920 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 3.000 au fost rănite. Autoritățile avertizează însă că numărul victimelor ar putea crește semnificativ, deoarece numeroase persoane sunt în continuare date dispărute.

Comunitatea fotbalului, lovită de tragedie

Cutremurele au afectat puternic și lumea sportului din Venezuela.

Clubul Caracas Fútbol Club a anunțat moartea tânărului jucător Razan Sijaa, component al echipei Under 18, care și-a pierdut viața împreună cu mai mulți membri ai familiei sale în locuința lor din La Guaira.

„Bucuria, dedicarea și spiritul său de echipă ne vor însoți la fiecare pas”, au transmis reprezentanții clubului.

O altă victimă este fotbalistul Víctor Palacios, despre care Club Sport San Agustín a scris că a lăsat „o amprentă de neșters” în academia clubului.

Federația Venezuelană de Fotbal a confirmat, la rândul său, decesul sportivului, precizând că acesta evoluase și pentru formația Marítimo de La Guaira.

Fosta Miss Venezuela și-a pierdut mama

Printre persoanele afectate de dezastru se numără și fosta Miss Venezuela, Giselle Reyes.

Aceasta a anunțat pe Instagram că mama sa a murit după ce blocul în care locuia, în La Guaira, s-a prăbușit complet în urma cutremurelor.

Potrivit declarațiilor sale, femeia a suferit un infarct provocat de șocul și impactul seismelor. Informația a fost transmisă de asistenta medicală care o îngrijea și care a fost salvată în viață de echipele de intervenție.

O tragedie care a impresionat întreaga lume

În timp ce salvatorii continuă să caute supraviețuitori printre ruine, povestea Andreei și a familiei Bello a devenit unul dintre cele mai emoționante simboluri ale tragediei din Venezuela.

Sacrificiul unei mame care și-a protejat copilul până în ultima clipă a stârnit un val uriaș de compasiune pe rețelele sociale, iar mesajele lui Héctor Bello au fost distribuite de mii de utilizatori din întreaga lume.

În mijlocul unui dezastru care a provocat sute de victime și a distrus comunități întregi, gestul Andreei rămâne o mărturie impresionantă despre puterea iubirii de mamă și despre sacrificiul suprem făcut pentru salvarea propriului copil.