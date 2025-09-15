Danemarca organizează exerciții militare în Groenlanda cu aliații europeni, dar fără americani

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, se află în Groenlanda alături de omologii săi islandezi și norvegieni pentru a participa la exercițiu de amploare.

La exercițiu au fost invitați militari din mai multe țări NATO, dar nu și americani, potrivit Le Figaro

„Situația actuală de securitate necesită o creștere semnificativă a prezenței forțelor armate în Arctica și Atlanticul de Nord”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Pe lângă danezi, la exercițiu sunt militari din Franța, Germania, Suedia și Norvegia.

În total, sunt peste 550 de militari care participă la exercițiul „Arctic Light 2025”, al cărui scop este de a consolida capacitatea operațională a forțelor armate pe vasta insulă arctică.

Conform lui Lund Poulsen, exercițiul în curs, coordonat cu guvernul groenlandez, „este un bun exemplu al angajamentului nostru comun de a consolida capacitatea forțelor armate de a face față amenințărilor din Arctica”.

Americanii, care mențin o bază aeriană în partea de nord a teritoriului și au criticat aspru lipsa investițiilor daneze în apărarea Groenlandei, nu participă.

Ei nu au fost invitați ca urmare a tensionării relațiilor între Danemarca și SUA după ce președintele Donald Trump a spus că vrea să transforme Groenlanda într-un teritoriu american.

