De ce capturarea orașului Herson este importantă pentru ofensiva Rusiei

Ar fi cel mai mare oraș care a fost cucerit forțele ruse și, din punct de vedere strategic, ar fi o bază vitală pentru armată, deoarece încearcă să pătrundă mai departe spre interior și spre vest, de-a lungul coastei, până la marele oraș-port Odesa. Herson este în sine un port important la Marea Neagră și un centru industrial, potrivit BBC.

Controlul Herson înseamnă și controlul unei surse majore de apă. Ucraina a blocat canalul din Crimeea de Nord după ce Rusia a ocupat peninsula Crimeea, astfel încât cea mai mare parte a aprovizionării cu apă proaspătă în Crimeea a fost întreruptă, provocând penurie de apă în regiunea anexată.

Una dintre primele ținte ale invaziei militare a Rusiei a fost deblocarea acelei căi navigabile și restabilirea alimentării cu apă în Crimeea.

Vehicule rusești au intrat peste noapte în centrul orașului Herson. Primarul Igor Kolyikhayev a spus în această dimineață că orașul are nevoie de un miracol.

A building of the Armed Forces of #Ukraine after prolonged fighting in #Kherson. The occupiers report that they have captured the city. We are waiting for confirmation or denial of this claim. pic.twitter.com/Gnx8pSCWhR