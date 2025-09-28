Decizie drastică în China. Un fost ministru a fost condamnat la moarte pentru corupție

Tang a fost găsit vinovat de primirea de mită, sub formă de bani și bunuri, în valoare de peste 268 de milioane de yuani (aproximativ 37,6 milioane de dolari), în diverse funcții ocupate între 2007 și 2024. Sentința de moarte a fost suspendată pe o perioadă de doi ani, tribunalul menționând că fostul oficial și-a recunoscut faptele.

Fost membru al Partidului Comunist Chinez, Tang a fost exclus din partid în noiembrie 2024, la șase luni după ce fusese investigat de agenția anti-corupție și demis din funcție. Investigația sa a fost rapidă și a urmat unor anchete similare împotriva miniștrilor apărării Li Shangfu și Wei Fenghe.

Tang a fost anterior guvernator al provinciei Gansu (2017–2020) înainte de a fi numit ministru al Agriculturii și Afacerilor Rurale, conform biografiilor oficiale. Președintele Xi Jinping a reiterat în ianuarie că corupția reprezintă cea mai mare amenințare pentru partid și că fenomenul este în continuă creștere.