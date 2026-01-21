Abia decolat spre Davos, avionul lui Trump s-a întors din drum din cauza unor probleme electrice

O „problemă electrică minoră” a forțat avionul președintelui Donald Trump să se întoarcă în SUA, la scurt timp după decolarea spre Davos, a informat Casa Albă, preluată de agențiile internaționale.

Air Force One a fost redirecționată către Baza Comună Andrews din Maryland, după ce echipajul a identificat problema, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, care a încercat o glumă pe seama acordului lui Trump de a accepta un avion din Qatar care să fie folosit drept Air Force One, declarând reporterilor că noul avion e o variantă mult mai bună, „având în vedere problema electrică”.

Președintele și-a reluat călătoria spre Davos într-un avion nou.

El urmează să țină un discurs mult așteptat miercuri la Forumul Economic Mondial care are loc în micuța stațiune montană dintre Alpii elvețieni, un discurs ce va avea loc pe fondul unor relații tensionate cu aliații europeni, pe fondul presiunilor de anexare a Groenlandei.

Ediția de anul acesta a Forumului Economic de la Davos de anul acesta (a 56-a) este considerată cea mai importantă din toată istoria Forumului, din cauza tensiunilor geostrategice provocate de ambițiile teritoriale ale lui Trump.

Marți, în discursul său de la Davos, liderul european, Ursula von der Layen, a insistat pe ideea suveranității și integrității teritoriale a Europei, despre care a spus că sunt „non-negociabile”.

Într-un discurs tranșant dar calm, descărcat de orice emoții, von der Layen a subliniat că Europa consideră Statele Unite „un aliat și un prieten”, eliminând orice idee de vasalitate, și că „în politică, la fel ca în afaceri, un acord este un acord”, făcând trimitere evidentă la faptul că nu are de gând să negocieze Groenlanda.

(sursa: Mediafax)