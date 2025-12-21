Dezvăluiri șocante din dosarele Epstein: Bill Clinton, printre numele celebre. Controverse privind absența lui Donald Trump

Printre numele menționate se regăsesc foști lideri politici, vedete internaționale și membri ai familiilor regale, însă absența aproape totală a numelui președintelui Donald Trump a stârnit controverse majore, scrie Reuters.

Publicarea documentelor a fost realizată în baza unei legi adoptate de Congres în noiembrie 2025, care obligă autoritățile să facă publice toate materialele legate de cazul Epstein. Totuși, oficialii americani au precizat că este vorba despre o tranșă parțială, multe informații fiind redactate pentru a proteja victimele și investigațiile în curs.

Nume celebre în dosarele Epstein

În cadrul acestor dezvăluiri din dosarele Epstein, apar fotografii și documente care îi menționează pe fostul președinte Bill Clinton, pe regretatul jurnalist Walter Cronkite, dar și pe artiști celebri, precum Mick Jagger, Michael Jackson și Diana Ross.

De asemenea, apare și Andrew Mountbatten-Windsor, fostul duce de York, într-o imagine compromițătoare. Niciuna dintre aceste persoane, cu excepția lui Epstein, nu a fost acuzată oficial de fapte ilegale în acest context.

Donald Trump nu apare în dosare

Surprinzător pentru opinia publică este faptul că, deși relația dintre Trump și Epstein a fost documentată în trecut, noile fișiere conțin foarte puține referiri la actualul președinte. Un fișier care conținea o fotografie cu Trump ar fi fost retras ulterior din setul publicat, fapt semnalat de congresmeni democrați, care cer explicații oficiale.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Marina Lacerda, una dintre victimele lui Epstein, a criticat dur amploarea redactărilor, afirmând că publicul și victimele se așteptau la mai multă transparență.

Totodată, democrații acuză Administrația Trump că încearcă să distragă atenția prin accentuarea legăturilor lui Bill Clinton cu Epstein.

Casa Albă susține că dezvăluirile din dosarele Epstein demonstrează angajamentul administrației față de transparență, însă criticii subliniază că documentele au fost publicate doar ca urmare a presiunii legislative.

Scandalul Epstein rămâne un subiect sensibil în politica americană. Donald Trump neagă orice implicare și nu a fost acuzat oficial de vreo faptă ilegală. Un sondaj Reuters/Ipsos arată că doar 44% dintre republicani aprobă modul în care acesta a gestionat subiectul Epstein, un procent semnificativ mai mic decât rata sa de popularitate.

