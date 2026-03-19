Dmitri Peskov, ironic la adresa Casei Albe: „E greu să faci pace în două locuri deodată”

Declarațiile au fost date în urma unei discuții cu jurnaliștii, potrivit Interfax.

Întrebat despre cât de mult va ține pauza procesului negocierilor dintre Moscova și Kiev, intermediate de Washington, Peskov spus că negocierile se vor relua după ce SUA își va face timp să rezolve problema, despre care a acuzat că ar fi doar a ucrainenilor.

„Este vorba de o pauză dictată de circumstanțe, din motive evidente. Prin urmare, de îndată ce se va ivi ocazia, de îndată ce se vor coordona programele tuturor celor trei părți, în special ale mediatorilor noștri americani, când aceștia vor putea acorda mai multă atenție problemelor ucrainene, sperăm că această pauză va fi întreruptă și vom putea organiza o nouă rundă de discuții trilaterale”, a declarat Peskov.

Peskov a precizat că totuși, grupul de lucru bilateral economic dintre Rusia și SUA continuă.

De asemenea, Dmitri Peskov a mai susținut și că Rusia continuă contactul cu Ucraina în ceea ce privește chestiunea schimbului de prizonieri, dar și trupurile militarilor căzuți pe front.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a precizat, miercuri, că negocierile trilaterale au fost amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu, cu toate că echipele de diplomați rămân în contact zilnic, potrivit Ukrainska Pravda.

