Kremlinul afirmă că NATO luptă contra Rusiei prin sprijinul său direct şi indirect pentru Ucraina

„NATO este implicată de facto în acest război. Este evident, nu mai este nevoie de vreo confirmare suplimentară'', a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, în faţa jurnaliştilor.



''NATO furnizează sprijin direct şi indirect regimului de la Kiev. Se poate spune cu absolută certitudine că NATO luptă împotriva Rusiei'', a adăugat Peskov.



El a reacţionat astfel la o declaraţie recentă a ministrului de externe polonez, Radoslaw Sikorski, conform căreia Alianţa Nord-Atlantică nu se află în război cu Rusia.



Statele Unite s-au alăturat vineri aliaţilor occidentali într-o declaraţie comună la o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU în care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia şi au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internaţional şi a Cartei fondatoare a ONU.



Declaraţia, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgenţă, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească "războiul său de agresiune împotriva Ucrainei" şi să se abţină de la alte provocări.



La rândul lor, Statele Unite au transmis Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite că vor "apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO".



Polonia a doborât miercuri, în spaţiul său aerian, presupuse drone ruseşti, cu sprijinul aeronavelor aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când se ştie că un membru al alianţei militare occidentale a recurs la puterea de foc în timpul războiului Rusiei din Ucraina. Moscova a declarat că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor şi că nu au intenţionat să lovească ţinte din Polonia. AGERPRES