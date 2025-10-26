Doi suspecți, reținuți după jaful de la Luvru

Cei doi suspecți au fost reținuți în timp ce se pregăteau să fugă din Franța. Unul dintre ei intenționa să fugă în Algeria, iar al doilea în Mali.

Ei au fost reținuți pentru furt și asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni.

Anchetatorii au stabilit că valoarea bijuteriilor furate de la Luvru este mai mare de 88 de milioane de euro. Jaful a avut loc duminică și a ținut mai puțin de opt minute. Hoții au urcat pe fațada Luvrului cu un lift macara, au forțat o fereastră și au spart vitrinele. Ulterior, ei au reușit să fugă de la fața locului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)