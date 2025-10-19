Trump a publicat un clip în care pilotează un avion care aruncă fecale peste protestatarii din SUA

Filmul făcut cu programele de inteligență artificială îl arată pe Donald Trump în timp ce pilotează un avion de vânătoare pe care scrie King Trump (Regele Trump-n.r.). În timpul zborului, avionul lui Trump aruncă mari cantități de fecale care cad în capul protestatarilor.

Aproximativ șapte milioane de persoane au participat sâmbătă, în întreaga SUA, la o nouă rundă de manifestații „Fără Regi” („No Kings”), așa cum au anunțat organizatorii. Protestele, desfășurate în peste 2.700 de localități, au fost în mare parte pașnice, au precizat autoritățile.

Protestele au adunat cu aproximativ două milioane de participanți mai mult decât la ediția din iunie, conform CNN. Mișcarea națională a fost organizată în semn de opoziție față de ceea ce manifestanții numesc agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump. Poliția a raportat puține incidente în timpul protestelor.