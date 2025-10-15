Donald Trump sugerează folosirea forței pentru a dezarma Hamas după acordul de încetare a focului

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Oct 2025   •   21:30
Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea recurge la „mijloace violente” pentru a forța Hamas să predea armele, după ce gruparea a acceptat, în cadrul unui acord de încetare a focului, să se dezarmeze.

Donald Trump a declarat că este pregătit să recurgă la măsuri violente dacă Hamas nu respectă clauzele acordului de încetare a focului și nu renunță la armament.

„Se vor dezarma sau îi vom dezarma noi”, a spus liderul american, citat de The Guardian.

Declarația vine la scurt timp după semnarea unui acord de pace care prevede predarea armelor de către gruparea palestiniană, parte a eforturilor de stabilizare a regiunii.

Afirmațiile lui Trump au stârnit reacții mixte, unii oficiali occidentali au salutat poziția fermă a Statelor Unite, în timp ce alții au avertizat că un astfel de limbaj riscă să alimenteze tensiunile și să submineze procesul de pace din Orientul Mijlociu.

