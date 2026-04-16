Trump anunță încetarea focului între Israel și Liban pentru 10 zile

de Redacția Jurnalul    |    16 Apr 2026   •   19:38
Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile privitor la conflictul din Liban. Acesta va intra în vigoare peste câteva ore.

Anunțul a fost făcut pe rețeaua Truth Social.

„Tocmai am avut conversații excelente cu respectatul președinte Joseph Aoun al Libanului și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului. Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza pace între țările lor, vor începe oficial o întrerupere de 10 zile la ora 17:00 EST”, a transmis președintele american.

Liderul SUA a mai scris că liderii celor două țări vor continua discuțiile pentru obținerea unui acord de pace.

„Marți, cele două țări s-au întâlnit pentru prima dată în 34 de ani aici, la Washington, D.C., cu Marele nostru Secretar de Stat, Marco Rubio. I-am însărcinat pe vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Rubio, împreună cu președintele Statului Major, Dan Razin' Caine, să colaboreze cu Israelul și Libanul pentru a realiza o pace durabilă. A fost o onoare pentru mine să rezolv 9 războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al zecelea, așa că haideți să rezolvăm”, a precizat Donald Trump.

Armata israeliană se pregătește pentru un armistițiu în Liban, după peste șase săptămâni de război între Israel și gruparea armată libaneză Hezbollah.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: donald trump liban armistiţiu
