Acuzații grave la o grădiniță din Craiova. Copii umiliți și amenințați de educatoare

Poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au deschis o anchetă după ce s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de purtare abuzivă comise de o educatoare de 27 de ani de la o grădiniţă privată din municipiu.
Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Dolj, sesizarea a fost făcută în cursul zilei de 9 aprilie.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada martie 2025 - martie 2026, o tânără în vârstă de 27 de ani, din Craiova, angajată ca educator, ar fi manifestat comportamente ce se încadrează în infracţiunea de purtare abuzivă faţă de unii copii aflaţi în grija sa, în timpul programului de lucru.
Conform informaţiilor apărute în spaţiul public, copiii ar fi fost puşi să se bată între ei, părinţii reclamând şi jigniri şi ameninţări.
Ancheta este continuată de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.