Adrenalină la Galați: S-a deschis singura zonă din țară cu bob suspendat și turn de escaladă

Zona de agrement inaugurată joi se numește Bob & Bike Adrenalina Gârboavele. Este o zonă de agrement unică în România, anunță reprezentanții Consiliului Județean Galați, instituția care a realizat investiția. Extinderea Parcului de Aventură EscapeLand a costat 15,4 milioane de lei, fiind prima investiție de acest fel din țară realizată de o autoritate publică locală. Organizatorii s-au inspirat din zone de agrement din Austria și Germania.

În interior sunt două piste de bob cu o lungime totală de peste 1,5 km, două trasee de biciclete, unul pentru familie (2,6 km) și altul competițional (4,3 km), un turn de escaladă de 10 metri, locuri de joacă pentru copii, foișoare și un amfiteatru pentru evenimente în aer liber.

„Am promis că vom face în Pădurea Gârboavele cea mai atractivă zonă de agrement din Regiunea Sud-Est și iată că ne ținem de cuvânt! După deschiderea Parcului de Aventură EscapeLand, lansăm acum Bob & Bike Adrenalina Gârboavele – o zonă de agrement și mai spectaculoasă, dotată cu instalații moderne de bob, la standarde similare celor din Germania și Austria, și cu numeroase facilități dedicate petrecerii active a timpului liber, în condiții de maximă siguranță”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Pistele de bob amenajate pe trasee în mijlocul naturii, trec printre copaci și prin tuneluri, la viteze mari. Capacitatea acestora este de aproape 300 de persoane pe oră.

„Prima pistă, de aproximativ 700 de metri, este un speed-bob (tobogan) cu sănii pe role magnetice – o instalație unică în România – care oferă o experiență intensă, asemănătoare bobului olimpic de iarnă. Aici, săniile sunt individuale și ating viteze de până la 40 km/h. A doua pistă, de aproape 900 de metri, este de tip Alpine Coaster, unde viteza este controlată de utilizator, transformând fiecare coborâre într-o experiență personalizată. Săniile pot fi utilizate de una sau două persoane, fiind ideale pentru copiii însoțiți de părinți”, au transmis reprezentanții CJ Galați.

În paralel, traseele de mountain-bike, cu o lungime totală de 7 km, străbat pădurea și sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru avansați. De asemenea, pot fi utilizate pentru competiții naționale și internaționale. Turnul de escaladă de 10 metri reprezintă și el o premieră pentru Galați.

