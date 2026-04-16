Nicușor Dan dezvăluie ce se întâmplă, de fapt, între PSD și premierul Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Europa FM, că urmărește evoluțiile politice din coaliție, dintre PSD și restul partidelor, în privința premierului Ilie Bolojan, dar nu are în acest moment atribuții constituționale care să îi permită să intervină în conflict.

„Mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Însă, nu am un atribut constituțional pentru a interveni pe unele din aceste scenarii. În acest moment, este o dispută între două partide din coaliție. Asta pot să constat și ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din coaliție și nu de mine. La un anumit moment, când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată, fără discuție”, a spus președintele.

Întrebat ce ar însemna o „soluție echilibrată”, Nicușor Dan a explicat că obiectivul rămâne stabilitatea politică și continuarea guvernării pro-occidentale.

„O soluție care să realizeze ceea ce am spus că trebuie să facem în 2025-2028. Să avem o coaliție de guvernare pro-occidentală care să ducă cât mai bine țara asta”, a precizat el.

Discuțiile au continuat pe tema susținerii premierului Ilie Bolojan, în condițiile în care în spațiul public au apărut întrebări privind poziționarea președintelui față de acesta.

Nicușor Dan a respins ideea că ar lua parte într-o tabără politică.

„Așa cum v-am spus, noi avem nevoie de o coaliție, de o înțelegere între aceste partide. Și nu vreau să fiu de o parte sau de alta încercând să mediez cât pot această ruptură pe care o vedem cu toții”, a spus el.

Președintele a explicat că tensiunile sunt alimentate de percepții politice și emoții publice.

„Este lucrul care mă preocupă cel mai tare. În orice societate există o dezbatere principală. Dezbaterea principală în societatea noastră trebuie să fie între pro-Occident și anti-Occident, și nu trebuie să fie între două forțe politice care au fiecare 30% și din care niciuna nu poate să facă… Și suntem într-o situație în care fiecare din aceste partide, în mod, până la urmă, legitim față de membrii, persoanele pe care le-au dat mandatul, își va exprima democratic acțiunea politică. La momentul în care, dacă va veni, în care președintele va avea un atribut constituțional, voi încerca să-i aduc la masă”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre inițiativele din interiorul PSD și despre posibilitatea unei crize guvernamentale, Nicușor Dan a spus că observă doar lipsa de susținere politică în interiorul coaliției.

„Eu ce văd este ce vedeți și dumneavoastră public, este o neîncredere sau o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei coaliții”, a spus el.

El a fost chestionat dacă PSD ar fi responsabil de blocajele din coaliție, în condițiile în care există o „înțelegere semnată de partid în vara anului trecut, prin care Ilie Bolojan este premier până la rotativa guvernamentală din aprilie 2027″,

„Este un acord, da, față de care PSD-ul în momentul ăsta îl încalcă, da. Cu asta sunt de acord”, a precizat președintele.

Despre discuțiile purtate cu lideri politici, inclusiv cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, joi dimineață, președintele Nicușor Dan a spus că prioritatea rămâne evitarea blocajelor instituționale.

„De asemenea, ne uităm prin scenariile pe care urmează să se întâmple după lucrurile care se anticipează. Și, din nou, am insistat pe o minimă colaborare pentru PNRR, care e extrem de important pentru România”, a spus Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)