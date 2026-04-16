x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan vrea specialiști, nu politicieni, în fruntea serviciilor secrete

Nicușor Dan vrea specialiști, nu politicieni, în fruntea serviciilor secrete

de Redacția Jurnalul    |    16 Apr 2026   •   20:30
Nicușor Dan vrea specialiști, nu politicieni, în fruntea serviciilor secrete
Sursa foto: Nicușor Dan forțează numirea tehnocraților în fruntea serviciilor secrete

Președintele Nicușor Dan a afirmat că și-ar dori ca șefii serviciilor de informații pe care urmează să-i numească să nu vină din zona politică ci să fie tehnocrați. Președintele nu a precizat un termen clar pentru desemnarea acestor șefi de servicii.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi la Europa FM că își dorește ca șefii serviciilor de informații pe care îi va numi în cursul acestui an să fie tehnocrați, nu politicieni, chiar dacă decizia necesită un acord politic.

„Sunt instituții care funcționează în anumite limite și desemnarea șefilor lor e o chestiune politică care necesită un acord între președinte și forțele pro-ocidentale din parlament.(…)Eu îmi doresc tehnocrați, dar fiind o negociere, nu pot să…”

Președintele Nicușor a mai spus că în prezent, prioritară este găsirea consensului politic în zona politică.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: nicusor dan servicii secrete specialisti
Parteneri