Nicușor Dan vrea specialiști, nu politicieni, în fruntea serviciilor secrete

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi la Europa FM că își dorește ca șefii serviciilor de informații pe care îi va numi în cursul acestui an să fie tehnocrați, nu politicieni, chiar dacă decizia necesită un acord politic.

„Sunt instituții care funcționează în anumite limite și desemnarea șefilor lor e o chestiune politică care necesită un acord între președinte și forțele pro-ocidentale din parlament.(…)Eu îmi doresc tehnocrați, dar fiind o negociere, nu pot să…”

Președintele Nicușor a mai spus că în prezent, prioritară este găsirea consensului politic în zona politică.

