Unde este Duhul, acolo este libertatea: despre binele care nu intră cu sila și ușa la care se bate, nu se sparge

E o frază care sparge două lumi. Pe de o parte, tentația eternă a autorității de a corecta prin forță. Pe de altă parte, credința - aproape scandalos de modernă - că schimbarea autentică nu poate fi impusă, ci doar asumată. Între ele stă o linie fină: obediența nu este virtute, iar conformarea nu este moralitate.

Între conformare și conștiință

Arhiepiscopul Constantinopolului nu face filosofie abstractă. El vorbește din interiorul unei societăți în care puterea politică și cea religioasă erau permanent tentate să se confunde. Și tocmai de aceea avertismentul lui capătă greutate: pedeapsa poate disciplina gestul, dar nu poate modela conștiința. Nu silnicia, ci blândețea și cuvântul bun îndreaptă sufletul, spune el în alt loc, demontând iluzia eficienței rapide.

Există, în acest tip de gândire, o neîncredere profundă în soluțiile mecanice. Legea, amenda, sancțiunea - toate pot produce comportamente previzibile, dar nu produc oameni mai buni.

Limitele constrângerii

Nu este mare lucru a face pe cineva să nu greșească de frică, ci a-l face să nu vrea să greșească, notează el, într-o frază care ar putea sta liniștit într-un manual modern de etică publică.

De aici se conturează o limită a logicii statului punitiv. Pentru Ioan Gură de Aur, răul nu este o simplă abatere de la regulă, ci o deformare a voinței. Iar voința nu poate fi corectată prin constrângere fără a fi, în același timp, anulată. Dumnezeu ne-a făcut liberi; dacă ne-ar sili, nu ne-ar mai răsplăti, spune el, ducând argumentul până la capăt: libertatea nu este doar un drept, ci și condiția însăși a virtuții.

Fără libertate nu există virtute

Această perspectivă schimbă complet discuția despre responsabilitate. Dacă omul acționează doar de frică, el nu este nici vinovat pe deplin, dar nici virtuos. Este, mai degrabă, suspendat într-o zonă gri a conformismului. De aceea, Ioan revine obsesiv la ideea convingerii: Învață-l, sfătuiește-l, îndrumă-l, dar nu-l sili; căci Dumnezeu nu vrea slujitori fără voie.

Într-o epocă în care tentația de a regla totul prin norme este din nou în creștere, acest tip de discurs pare incomod. Pentru că el cere timp. Cere răbdare. Cere investiție în educație, în formarea interioară, în ceea ce nu poate fi cuantificat imediat. E mult mai simplu să aplici o amendă decât să construiești o conștiință.

Și totuși, Ioan nu este naiv. El știe că ordinea socială are nevoie de reguli. Dar refuză să confunde regula cu virtutea. Legile opresc mâinile, dar nu pot opri voința, spune el, delimitând clar sfera de acțiune a constrângerii. Statul poate preveni haosul, dar nu poate crea binele. Fără reguli, libertatea însăși s-ar destrăma; dar regulile nu pot înlocui conștiința.

Ordine și conștiință

De aici derivă o critică implicită a oricărei forme de inginerie morală. Nu poți produce oameni buni prin decret. Nu poți legifera generozitatea. Nu poți obliga compasiunea. Milostenia nu este milostenie dacă este făcută cu sila, avertizează el, atingând un punct sensibil chiar și astăzi: valoarea morală a unei acțiuni stă în intenție, nu în conformare.

În același registru, discursul său despre bogăție și sărăcie capătă o nuanță aparte. El nu cere redistribuire forțată, ci responsabilitate interioară: „Nu a împărți cu săracii înseamnă a-i jefui”. Dar această obligație nu este una juridică, ci una morală. Nu vine din frica de sancțiune, ci din conștiința nedreptății.

Aici apare o tensiune fertilă: între ceea ce poate face statul și ceea ce trebuie să facă omul. Ioan Gură de Aur pare să spună că, dincolo de un anumit punct, intervenția externă devine contraproductivă. Pentru că ea înlocuiește responsabilitatea cu conformismul. Dacă faci binele de nevoie, nu mai este bine, spune el sec.

Este, în fond, o pledoarie pentru maturitate morală. Pentru ideea că societatea nu se poate sprijini la nesfârșit pe coerciție fără a-și eroda propria bază etică. Că excesul de reguli produce, paradoxal, o infantilizare a conștiinței. Omul nu mai întreabă „ce este bine?”, ci doar „ce este permis?”.

Libertatea încercată

Și aici, peste secole, vine să întărească aceeași intuiție un alt spirit lucid, trecut prin experiența limită a constrângerii: Nicolae Steinhardt. În Jurnalul fericirii, scris din interiorul constrângerii, el notează fără echivoc: „Nimeni să nu silească pe aproapele său, nici măcar pentru a-i face un bine. Nici Domnul nu intră nechemat”.

E, de fapt, aceeași idee dusă într-un registru existențial. Dacă Ioan Gură de Aur vorbea din amvon, Steinhardt vorbește din celulă. Dacă unul combate tentația autorității de a impune binele, celălalt demască iluzia că binele poate exista fără libertate interioară.

În Jurnalul fericirii, constrângerea nu este o abstracție. Este aerul zilnic. Este sistemul. Și tocmai de aceea observația lui capătă o forță specială: chiar și binele, atunci când este impus, devine suspect. Devine o formă rafinată de violență. „Dragostea nu se poruncește”, scrie el în alt loc, continuând, fără să o spună explicit, linia lui Ioan Gură de Aur.

Între cei doi se creează o punte peste timp: unul avertizează că Dumnezeu nu răsplătește virtutea forțată, celălalt adaugă că Dumnezeu însuși nu forțează ușa. Libertatea nu este doar o condiție a moralei, ci și o condiție a întâlnirii cu sensul.

Iar concluzia, deși incomodă pentru orice proiect de organizare perfectă a societății, rămâne aceeași: nu poți construi binele autentic prin constrângere. Poți obține ordine. Poți obține liniște. Poți obține conformare. Dar nu poți obține convingere.

Disciplina fără suflet

Și, în absența convingerii, totul rămâne provizoriu. Pentru că, așa cum sugerează amândoi, în registre diferite, dar convergente: acolo unde încetează libertatea, încetează și virtutea. Iar ceea ce rămâne nu este binele, ci doar o disciplină fără suflet - și fără rădăcină.