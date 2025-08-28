Donald Trump a prezidat o reuniune la Casa Albă privind situația din Fâșia Gaza

Președintele Donald Trump a prezidat, miercuri, o reuniune politică privind războiul din Gaza, la care au participat fostul premier britanic Tony Blair și fostul emisar al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Jared Kushner, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe.

Trump, înalți oficiali ai Casei Albe, Blair și Kushner au discutat toate aspectele problemei din Gaza, inclusiv escaladarea livrărilor de ajutoare alimentare, criza ostaticilor, planurile postbelice și multe altele, a declarat oficialul pentru Reuters.

Oficialul a descris sesiunea drept „pur și simplu o întâlnire politică”, genul de întâlnire organizată frecvent de Trump și echipa sa.

Kushner, căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka, a fost consilier cheie al Casei Albe în primul mandat al lui Trump pe probleme din Orientul Mijlociu. Blair, care a fost prim-ministru în timpul războiului din Irak din 2003, a fost, de asemenea, activ în problemele Orientului Mijlociu.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a prezentat o avanpremieră a întâlnirii într-o apariție pe Fox News.

„Este un plan foarte cuprinzător pe care îl elaborăm a doua zi (în Gaza) și mulți oameni vor vedea cât de robust este și cât de bine intenționat este, și reflectă motivele umanitare ale președintelui Trump aici”, a spus Witkoff.

Trump a promis o încetare rapidă a războiului din Gaza în timpul campaniei prezidențiale de anul trecut.

Mandatul lui Trump a început cu un armistițiu care a durat două luni, până când atacurile israeliene au ucis aproximativ 400 de palestinieni, pe 18 martie. Mai recent, imaginile cu palestinieni înfometați din Gaza, inclusiv copii, au șocat lumea și au alimentat criticile la adresa Israelului.