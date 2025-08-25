Donald Trump spune că liderii europeni îl numesc „președintele Europei”

„Ei (liderii europeni – n.r.) mă numesc în glumă președintele Europei”, a spus președintele american reporterilor, în Biroul Oval, informează Euractiv.

„Mă numesc președintele Europei. Ceea ce este o onoare. Îmi place Europa. Și îmi plac acei oameni. Sunt oameni buni. Sunt lideri grozavi”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Comentariile lui Trump vin la o săptămână după ce șapte lideri europeni, inclusiv președinta Comisiei Europene, s-au alăturat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții cu Trump la Washington, încercând să-l convingă să continue sprijinul diplomatic și militar pentru Kiev în războiul cu Rusia.

Vizita la Casa Albă a avut loc la doar câteva zile după ce Trump a alarmat oficialii europeni organizând în grabă un summit cu Vladimir Putin în Alaska, prima sa întâlnire cu liderul de la Kremlin din 2019.

Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-au însoțit pe Zelenski în vizita sa în SUA.

(sursa: Mediafax)