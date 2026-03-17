SuperMașini Sport – Cele mai spectaculoase supermașini din lume, acum într-o colecție unică. De joi la chioșcuri.

Din 19 martie, pasiunea pentru viteză prinde formă metalică prin noua colecție exclusivistă de replici oficiale ale celor mai emblematice supermașini din lume: „SuperMașini Sport”.
Spre deosebire de modelele obișnuite de chioșc, această colecție ridică ștacheta. Vorbim despre machete metalice cu elemente de plastic finisate cu grijă, la o scară impunătoare: 1:34 – 1:39. Sunt vizibil mai mari, mai robuste și mai detaliate decât tot ce ai găsit până acum, fiind piesele de rezistență de care orice colecționar are nevoie.
De la designul inconfundabil al supercarurilor italiene până la performanțele spectaculoase ale legendelor americane sau germane, lumea automobilelor de elită a fascinat generații întregi de pasionați.
Un debut spectaculos: Lamborghini Huracán, un adevărat simbol al ingineriei auto italiene
Primul număr al colecției este dedicat unuia dintre cele mai impresionante supercaruri moderne: Lamborghini Huracán.
Acest model emblematic impresionează prin designul agresiv, tehnologia avansată și performanțele spectaculoase. Motorul V10 aspirat de 5,2 litri dezvoltă până la 640 CP, accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 2,9 secunde și poate depăși 325 km/h.
Machete realizate pentru colecționari și pasionați de automobile
Fiecare număr al colecției include:
- machetă oficială realizată din metal, cu elemente de plastic la scara 1:34 – 1:39, mai mare decât majoritatea modelelor din colecțiile de chioșc
- revistă dedicată, cu informații despre design, performanțe și istoria mașinii
Rezultatul este o piesă de colecție spectaculoasă, perfectă pentru vitrina oricărui pasionat de automobile.
Calendarul aparițiilor din colecție
Colecția apare o dată la două săptămâni, iar fiecare număr aduce o nouă legendă auto:
Nr. 1 – 19 martie 2026: Lamborghini Huracán
Nr. 2 – 2 aprilie 2026: Mercedes Benz SLS AMG
Nr. 3 – 16 aprilie 2026: Chevrolet Corvette Z06
Nr. 4 – 30 aprilie 2026: BMW M1
Nr. 5 – 14 mai 2026: McLaren 675 LT
Nr. 6 – 28 mai 2026: Maserati Gran Turismo
Nr. 7 – 11 iunie 2026: Nissan GT-R
Nr. 8 – 25 iunie 2026: Alfa Romeo 4C
Nr. 9 – 9 iulie 2026: Ford GT 2017
Nr. 10 – 23 iulie 2026: Porsche 919 Carrera RS
Nr. 11 – 6 august 2026: Lotus Elise 111S
Nr. 12 – 20 august 2026: Dodge Viper SRT 10
Nr. 13 – 3 septembrie 2026: Bugatti Chiron
Nr. 14 – 17 septembrie 2026: Pagani Huayra
Nr. 15 – 1 octombrie 2026: Chevrolet Corvette Coupe 1982
Nr. 16 – 15 octombrie 2026: Porsche 911 GT3 RS
Nr. 17 – 29 octombrie 2026: Subaru BRZ
Nr. 18 – 12 noiembrie 2026: Shelby Cobra
Colecția este disponibilă la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 19 martie, cu primul model: Lamborghini Huracán. Preț: 59,99 lei/număr.
