Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Vești bune de la BNR: Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   16:00
Sursa foto: Hepta/Euro și dolarul au scăzut

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0937 lei, în scădere cu 0,12 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0949 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4270 lei, în scădere cu 1,49 bani (-0,33%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4419 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6256 lei, în scădere cu 0,88 bani (-0,15%), faţă de 5,6344 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 711,5643 lei, de la 713,6591 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

