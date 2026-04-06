Donald Trump, ultimatum pentru Iran: Armistițiu sau vă distrugem marți noapte

"Întreaga ţară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (marţi)", a afirmat preşedintele SUA în cadrul unei conferinţe de presă.



Anterior, Trump promisese că va aplica termenul limită de marţi seară pentru ca Iranul să accepte un acord de încetare a focului, altfel riscând să se confrunte cu atacuri ample asupra centralelor electrice şi a altor infrastructuri critice.



În aceeaşi conferinţă de presă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că cel mai mare volum de atacuri de la prima zi a operaţiunii împotriva Iranului va avea loc luni şi a avertizat că marţi vor fi şi mai multe.



Trump a mai afirmat că iranienii sunt "dispuşi să sufere" pentru a răsturna regimul actual de la Teheran şi susţin "continuarea atacurilor".



Iranienii "ar fi dispuşi să sufere pentru libertate", a declarat liderul de la Casa Albă, adăugând că Statele Unite au interceptat numeroase mesaje de la iranieni care spuneau "continuaţi bombardamentele".



Trump, alături de consilieri de rang înalt în domeniul securităţii naţionale, a descris în detaliu operaţiunea de recuperare de pe teritoriul iranian a unui pilot american doborât în weekend.



El a spus că pilotul neidentificat se ascundea în munţi şi continua să urce pentru a îmbunătăţi şansele de recuperare. "A fost ca şi cum ai găsi un ac în carul cu fân", a spus Trump.



Sute de forţe americane au fost implicate în misiunea de căutare şi recuperare şi pentru a-i împiedica pe iranieni să-l găsească primii, a explicat el.



Directorul CIA, John Ratcliffe, care i s-a alăturat lui Trump la eveniment, a declarat că agenţia sa s-a angajat într-o "operaţiune de diversiune" pentru a-i convinge pe iranieni că pilotul se afla în altă parte.



Ratcliffe a declarat că sâmbătă dimineaţă CIA a primit confirmarea că "unul dintre cei mai buni şi mai curajoşi americani era în viaţă şi ascuns într-o crăpătură de munte, încă invizibil pentru inamic, dar nu şi pentru CIA".



Pilotul, doborât vineri, a fost recuperat duminică dimineaţă.



"Într-o demonstraţie uluitoare de îndemânare şi precizie, capacitate letală şi forţă, armata americană a descins în zonă, zona reală, a atacat inamicul, l-a salvat pe ofiţerul blocat, a distrus toate ameninţările şi a părăsit teritoriul iranian fără a suferi victime de vreun fel", a spus Trump.



Hegseth a precizat că pilotul pierdut a folosit un transponder de urgenţă pentru a arăta unde se afla, iar primul său mesaj a fost: "Dumnezeu este bun".



Trump a explicat de asemenea că peste 170 de aeronave militare au fost implicate în salvarea celor doi piloţi americani din Iran în weekendul trecut.



Prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave, a declarat preşedintele SUA, în timp ce a doua a implicat 155 de aeronave. "Le-am dus pe toate acolo", a adăugat el.



Trump a precizat că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip şi a trebuit ca ele să fie distruse.



Totodată, el a ameninţat o instituţie media americană, pe care nu a numit-o, după scurgeri de informaţii despre căutarea pilotului american pierdut în Iran.



Iranienii "nu ştiau că cineva dispăruse până când informaţiile nu au fost divulgate", a declarat preşedintele SUA



El a explicat că va contacta instituţia media şi va cere dezvăluirea identităţii sursei care a oferit informaţia, ameninţând cu închisoarea dacă nu se va întâmpla acest lucru.AGERPRES

