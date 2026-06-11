Irina Iancu, concurenta lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat mini-sezonul dedicat juniorilor pasionați de gătit Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Ieri seară, cei patru finaliști au trecut prin emoții uriașe – de la momentele în care și-au alcătuit fiecare echipa, făcând alegeri strategice dintre foștii concurenți, până la sesiunile de gătit în care au avut de preparat câte un main course și un desert. Juriul care a analizat farfuriile a fost alcătuit din chefi însoțiți de copiii lor, care au adus propria viziune în modul de punctare a preparatelor. Pe parcursul finalei, fetița cu berete, Irina Iancu s-a remarcat prin calmul cu care și-a motivat constant echipa – dovedind abilități de lider înnăscut. Cea mai mică dintre finaliști a obținut o frumoasă victorie – și un premiu cu totul special, care va însuma experiențele cinelor în familie la restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard, Retroscena, la restaurantul Oliveto, al lui Chef Sautner, și restaurantul Zmoke, al lui Chef Orlando – plus un curs de gătit cu Chef Ștefan Popescu.

„Nu mi-a venit să cred că această micuță fată talentată a obținut trofeul”, a spus emoționat Chef Richard. ”S-a văzut că a dat maximul, și-a pus sufletul în farfuriile acelea. A făcut mândră o țară întreagă pentru că a reușit să gătească la acest nivel. Și mai e ceva: Irina a pus în farfurii povestea ei, legăturile ei cu familia sa. Este exact conceptul despre care eu vorbesc de când am venit la Chefi la cuțite: felul în care îți arăți identitatea în preparatul pe care-l faci este cel mai important”, a punctat Chef Richard Abou Zaki.

„Sunt super-super fericită, nici nu mai am glas de cât am strigat de bucurie. Acum trebuie să mă gândesc unde voi pune acest trofeu minunat”, a spus micuța Irina. „Amândoi am reușit ceva la vârste fragede!”, i-a spus Irina lui Chef Richard. „Sunt foarte fericit pentru tine. Ai rupt barierele de vârstă”, a fost răspunsul juratului pentru câștigătoarea sa.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹