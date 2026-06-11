Bacalaureat 2026. Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, după această probă urmează evaluarea competențelor digitale, programată în intervalul 15-17 iunie.

Ministerul Educației reamintește că participarea la toate probele de competențe lingvistice și digitale este obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat.

Cum sunt structurate subiectele

După susținerea probelor de comunicare orală în limba română și, după caz, în limba maternă, candidații participă acum la evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională.

Proba este alcătuită din trei componente. Prima parte a examenului include verificarea înțelegerii unui mesaj audio, pe baza unei înregistrări și a unor cerințe specifice.

A doua parte testează capacitatea de interpretare a unui text scris, prin exerciții care urmăresc vocabularul și gramatica.

Ultima componentă constă într-o evaluare orală, în cadrul căreia elevii trebuie să susțină un monolog, să citească un text și să participe la un dialog cu profesorii evaluatori.

Seria evaluărilor de competențe se va încheia cu proba D, dedicată competențelor digitale.

Această ultimă probă se desfășoară pe calculator și include pentru elevi itemi teoretici, dar și aplicații practice privind utilizarea tehnologiei informației.

Candidații vor fi evaluați la redactarea documentelor, prelucrarea datelor în foi de calcul, folosirea internetului și la modul în care gestionează corespondența electronică.

Conform regulamentului, proba poate fi echivalată pentru elevii care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL.

Cine evaluează probele de competențe

Conform Ministerului Educației, fiecare candidat este evaluat de doi examinatori, mai exact profesorul care a predat disciplina la clasă și un alt cadru didactic de specialitate desemnat de unitatea de învățământ.

În situațiile în care nu pot fi respectate aceste condiții sau apar incompatibilități, comisiile pot fi completate cu profesori din alte școli.

Cum sunt acordate rezultatele

La probele de competențe lingvistice, atât în limba română, cât și în limba maternă sau într-o limbă străină, rezultatele nu sunt exprimate prin note și nici prin calificative de tip „admis” sau „respins”.

Fiecare candidat primește un nivel de performanță stabilit conform standardelor naționale și europene aflate în vigoare.

Același sistem este aplicat și în cazul probei de competențe digitale, unde rezultatele sunt raportate la nivelurile de performanță prevăzute de metodologia examenului și de standardele europene recunoscute.

Ministerul Educației precizează că susținerea tuturor probelor de competențe reprezintă o condiție esențială pentru promovarea Bacalaureatului 2026.

În cazul în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve cerințele unei probe, acesta este considerat absent la evaluarea respectivă.

Pentru accesul în sălile de examen este obligatorie prezentarea unui document de identitate valabil, fie carte de identitate, fie pașaport.

Regulamentul interzice introducerea și utilizarea oricăror materiale care ar putea facilita rezolvarea subiectelor, precum și a dispozitivelor electronice, inclusiv telefoanele mobile.

Calendarul probelor de competențe

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Calendarul probelor scrise – sesiunea iunie-iulie 2026

29 iunie 2026 – Limba și literatura română, proba E.a)

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului, proba E.c)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă, proba E.b)

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00-18:00

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

(sursa: Mediafax)