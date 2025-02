Donald Trump vrea să impună taxe vamale de 25% la importurile din UE

„Am luat o decizie, și o vom anunța foarte curând”, a spus liderul de la Casa Albă, când a fost întrebat despre planurile sale privind schimburile comerciale cu UE. „Vor fi de 25 %, în general, și vor fi aplicate mașinilor și tuturor celorlalte bunuri”.

Acesta nu a oferit noi detalii dar și-a exprimat din nou nemulțumirea față de relațiile economice dintre cele două părți.

„Iubesc ţările Europei. Iubesc toate aceste ţări, cu adevărat, toate diferite. Să fim sinceri, Uniunea Europeană a fost concepută pentru a submina Statele Unite. Acesta a fost scopul, şi l-au atins. Chiar au profitat de noi, într-un mod diferit. Nu ne acceptă mașinile. În esență, nu acceptă produsele noastre agricole, folosesc tot felul de motive pentru care nu le acceptă”, a precizat Trump.

„Consumatorii nu vor putea absorbi creșterea prețurilor vehiculelor, iar volumele vor scădea. Industria se află deja într-o poziție fragilă, iar această incertitudine majoră încetinește deja tranzacțiile, investițiile și alocarea de capital”, a declarat directorul general al unui mare furnizor european de piese auto.

„Uniunea Europeană este cea mai mare piaţă de liber schimb din lume. Şi a fost o binefacere pentru Statele Unite”, a transmis un purtător de cuvânt al executivului european.

Totodată, Comisia Europeană a cerut Statelor Unite „să lucrăm împreună pentru a păstra aceste oportunităţi pentru cetăţenii şi întreprinderile noastre. Nu unul împotriva celuilalt”.

„Prin crearea unei pieţe unice vaste şi integrate, UE a facilitat schimburile comerciale, a redus costurile pentru exportatorii americani şi a armonizat standardele şi reglementările din 27 de ţări”, se arată în mesaj.

Însă Comisia Europeană transmite că va reacţiona „ferm şi imediat” la orice noi taxe vamale impuse de SUA.

„UE va proteja întotdeauna întreprinderile, lucrătorii şi consumatorii europeni împotriva taxelor vamale nejustificate”, preciizează comunicatul.

#Trump "The European Union was formed in order to screw the United States. That is the purpose of it." pic.twitter.com/7BWmtCE7m9