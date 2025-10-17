Trump dă semne că nu este pregătit să trimită rachete Tomahawk la Kiev

Președintele Donald Trump urmează să-l primească vineri, la Casa Albă, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea are loc la o zi după convorbirea pe care Trump a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

În ultima perioadă, Trump s-a arătat deschis față de vânzarea către Ucraina de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, chiar dacă Putin a avertizat că o astfel de mișcare ar tensiona și mai mult relația dintre SUA și Rusia.

Dar, după convorbirea de joi cu Putin, Trump a părut să minimizeze perspectivele ca Ucraina să primească rachetele, care au o rază de aproximativ 1.600 de kilometri, potrivit AP.

„Avem nevoie de rachete Tomahawk și pentru Statele Unite ale Americii. Avem multe, dar avem nevoie de ele. Adică nu ne putem epuiza stocul”, a spus Trump.

Trump a anunțat, în urma apelului telefonic de joi cu Putin, că se va întâlni în curând cu liderul rus la Budapesta, pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului. Cei doi au convenit, de asemenea, că toți consilierii lor de rang înalt, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare într-un loc neprecizat.

(sursa: Mediafax)