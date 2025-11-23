Donald Trump vrea să se împace cu deputata republicană care a demisionat. Aceasta ia în calcul o eventuală candidatură la președinția SUA

În primele sale reacții după anunțul demisiei lui Greene, Trump a spus că ar saluta o eventuală revenire a sa pe scena politică, chiar dacă drumul ei înapoi „nu va fi deloc simplu”. Comentariile au urmat deciziei bruște a deputatei din Georgia de a renunța la mandat, hotărâre ce urmează să devină oficială la 5 ianuarie 2026.

Potrivit Sky News, Trump a declarat că, deocamdată, Greene „trebuie să ia puțină pauză”. În ultimele luni, relația lor s-a deteriorat, iar fosta aliată MAGA a devenit una dintre criticile sale cele mai vocale.

Ea l-a atacat pentru pozițiile legate de dosarele Epstein, politica externă și sănătate, declanșând reacții explozive din partea președintelui american. Trump a numit-o „trădătoare” și „nebună”, promițând că va susține un contracandidat împotriva ei.

În mesajul video, Greene a spus că nu vrea ca districtul ei să fie obligat să treacă prin „o confruntare electorală dureroasă și plină de ură împotriva mea”. Ea susține că această provocare ar fi declanșată chiar de „președintele pentru care am luptat cu toții”.

Deputata descrie relația cu liderul republican ca fiind „toxică” și spune că refuză să joace „rolul victimei” într-o confruntare fără ieșire.

Totodată, ea avertizează că marginalizarea ei de către MAGA Inc. ar însemna o reorientare a mișcării către interesele elitelor conservatoare. „Dacă sunt înlăturată în favoarea neoconservatorilor, Big Pharma sau Big Tech, atunci și americanii obișnuiți sunt înlăturați”.

În pofida incertitudinii privind viitorul său la Washington, Greene nu exclude o revenire pe scena națională. Sugestiile privind o posibilă candidatură prezidențială în 2028 alimentează deja speculațiile despre următorul său pas politic.