Dronă depistată în Republica Moldova din cauza zgomotului produs

„În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci. Poliția de Frontieră a informat partea ucraineană, care a confirmat observarea, pe teritoriul Ucrainei, a unei drone, fără încărcătură explozivă. Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe radarul autorităților ucrainene”, potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră a republicii Moldova.

Potrivit documentului, Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian național.

„În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor. Poliția de Frontieră rămâne în contact cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat și a cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în finalul comunicatului.

Două aeronave Eurofighter Typhoon germane și două F-16 românești au fost mobilizate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, după detectarea unei drone care a pătruns în spațiul național românesc. Mesaje Ro-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Galați, însă nu s-au înregistrat impacturi sau pagube.

