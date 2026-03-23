Zelenski dezvăluie planul secret al Rusiei pentru a lovi Ucraina din Belarus

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Rusia are planuri de extindere a infrastructurii militare pentru drone, inclusiv în Belarus și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație.

Șeful statului ucrainean a anunțat acest lucru luni, în urma unui briefing susținut de Oleh Ivașcenko, șeful agenției de informații militare ucrainene, scrie Ukrinform.

Potrivit liderului ucrainean, Moscova vrea să instaleze noi puncte de control pentru drone cu rază lungă de acțiune, ceea ce ar putea influența situația de securitate din regiune.

„Avem informații clare că Rusia intenționează să desfășoare în continuare stații de control terestre pentru drone cu rază lungă de acțiune în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, precum și patru stații în Belarus. Vom răspunde în consecință. I-am cerut lui Oleh Ivașcenko să informeze partenerii și reprezentanții mass-media despre datele pe care le putem face publice”, a scris Volodimir Zelenski.

În același timp, președintele ucrainean a acuzat Rusia că sprijină Iranul prin schimburi de informații extrem de importante.

„Rusia își folosește propriile capacități de informații prin semnale și informații electronice, precum și o parte din datele obținute prin cooperarea cu partenerii din Orientul Mijlociu”, a spus el.

El a mai explicat că serviciile de informații ale Ucrainei oferă mereu evaluări privind evoluțiile de pe front și despre deciziile interne ale Rusiei în ceea ce privește operațiunile militare.

„Comandamentul rus caută în mod constant să exagereze realizările forțelor rusești de pe linia frontului și ulterior să utilizeze astfel de date umflate de la sediul grupării contingentelor de ocupație rusești în procesul de negocieri”, a adăugat el.

