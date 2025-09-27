Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:15 (18:15 GMT vineri) și a durat câteva ore, cu una sau două drone zburând în afara și deasupra bazei militare, a declarat, sâmbătă, ofițerul de serviciu Simon Skelsjaer pentru AFP.

Poliția nu a putut comenta proveniența dronelor și nu le-a doborât. Episodul face parte dintr-o serie de observații similare în ultimele zile în Danemarca, inclusiv la aeroportul din Copenhaga, unde traficul aerian a fost perturbat.

Autoritățile daneze suspectează că aceste activități fac parte din tactici de război hibrid, deși nu au identificat încă responsabilii pentru aceste incursiuni aeriene neautorizate.