Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   22:40
Drone neidentificate au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca, în cadrul unei serii de incidente pe care oficialii danezi le califică drept „atac hibrid”.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:15 (18:15 GMT vineri) și a durat câteva ore, cu una sau două drone zburând în afara și deasupra bazei militare, a declarat, sâmbătă, ofițerul de serviciu Simon Skelsjaer pentru AFP.

Poliția nu a putut comenta proveniența dronelor și nu le-a doborât. Episodul face parte dintr-o serie de observații similare în ultimele zile în Danemarca, inclusiv la aeroportul din Copenhaga, unde traficul aerian a fost perturbat.

Autoritățile daneze suspectează că aceste activități fac parte din tactici de război hibrid, deși nu au identificat încă responsabilii pentru aceste incursiuni aeriene neautorizate.

