Rusia neagă că a vizat ținte din Polonia după incidentele cu drone

Conform Sky News, Moscova a reacționat după relatările privind multiple incursiuni ale dronelor rusești în Polonia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că „obiectivele atacului au fost atinse, toate țintele desemnate au fost lovite”, însă a insistat că „nu au existat ținte planificate pe teritoriul Poloniei”.

Oficialii ruși au mai precizat că dronele folosite în atac au o rază maximă de acțiune de 700 de kilometri, ceea ce ar limita posibilitatea unor deviații intenționate spre Polonia.

(sursa: Mediafax)