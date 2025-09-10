x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Rusia neagă că a vizat ținte din Polonia după incidentele cu drone

Rusia neagă că a vizat ținte din Polonia după incidentele cu drone

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   16:15
Rusia neagă că a vizat ținte din Polonia după incidentele cu drone

Ministerul rus al Apărării susține că dronele lansate în timpul ultimului atac și care au intrat pe teritoriul Poloniei nu au avut ca țintă obiective poloneze, ci doar locații din Ucraina.

Conform Sky News, Moscova a reacționat după relatările privind multiple incursiuni ale dronelor rusești în Polonia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că „obiectivele atacului au fost atinse, toate țintele desemnate au fost lovite”, însă a insistat că „nu au existat ținte planificate pe teritoriul Poloniei”.

Oficialii ruși au mai precizat că dronele folosite în atac au o rază maximă de acțiune de 700 de kilometri, ceea ce ar limita posibilitatea unor deviații intenționate spre Polonia.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: drone rusia Polonia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri