Dronele ucrainene au atacat o rafinărie din regiunea Krasnodar din Rusia

Un atac cu drone ucrainene a vizat rafinăria Afipsky, aflată în regiunea Krasnodar Krai din Rusia, joi noaptea.

Fragmentele dronelor au căzut pe una dintre unitățile instalației, provocând un incendiu de aproximativ 30 de metri pătrați, care a fost ulterior lichidat de pompieri. Autoritățile ruse au anunțat că nu au fost raportate victime, iar infrastructura principală nu a suferit pagube majore.

Rafinăria Afipsky, situată la circa 200 de kilometri de linia frontului, este una dintre instalațiile importante pentru producția de motorină și kerosen aviatic, combustibili folosiți inclusiv în operațiunile militare. Capacitatea anuală de prelucrare este estimată la peste 6 milioane de tone de petrol, ceea ce reprezintă peste 2% din întreaga producție de rafinare a petrolului a Rusiei.

Atacul face parte din seria de lovituri ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse, cu scopul de a reduce resursele logistice și financiare folosite de Moscova în război.

(sursa: Mediafax)