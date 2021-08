Egiptul închide frontiera cu Fâșia Gaza

Egiptul închide, astăzi, punctul de trecere a frontierei Rafah, a anunțat guvernul Hamas din Fâșia Gaza, scrie AFP. Rafax este singurul punct de trecere din regiune către lumea exterioară și se află sub...

Popularitatea preşedintelui SUA, Joe Biden, este în scădere, potrivit unui sondaj realizat de The Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research. Americanii contestă modul în care Biden a gestionat...